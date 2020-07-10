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3907 Canyon Pkwy
Last updated June 10 2020 at 10:40 PM

3907 Canyon Pkwy

3907 Canyon Parkway · No Longer Available
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Location

3907 Canyon Parkway, San Antonio, TX 78259

Amenities

patio / balcony
garage
bbq/grill
bathtub
Unit Amenities
bathtub
patio / balcony
Property Amenities
parking
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3907 Canyon Pkwy have any available units?
3907 Canyon Pkwy doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 3907 Canyon Pkwy have?
Some of 3907 Canyon Pkwy's amenities include patio / balcony, garage, and bbq/grill. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3907 Canyon Pkwy currently offering any rent specials?
3907 Canyon Pkwy is not currently offering any rent specials.
Is 3907 Canyon Pkwy pet-friendly?
No, 3907 Canyon Pkwy is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 3907 Canyon Pkwy offer parking?
Yes, 3907 Canyon Pkwy offers parking.
Does 3907 Canyon Pkwy have units with washers and dryers?
No, 3907 Canyon Pkwy does not offer units with in unit laundry.
Does 3907 Canyon Pkwy have a pool?
No, 3907 Canyon Pkwy does not have a pool.
Does 3907 Canyon Pkwy have accessible units?
No, 3907 Canyon Pkwy does not have accessible units.
Does 3907 Canyon Pkwy have units with dishwashers?
No, 3907 Canyon Pkwy does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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