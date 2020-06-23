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3411 Hightree
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

3411 Hightree

3411 Hightree Drive · No Longer Available
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Location

3411 Hightree Drive, San Antonio, TX 78217
Oak Grove

Amenities

pet friendly
garage
Unit Amenities
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
CUTE 3 BEDROOM HOME FEATURING 2 LIVING AREAS*NORTH EAST INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT***FRESH INTERIOR PAINT*NEW VINYL COMPOSITION TILE FLOORING INSTALLED THROUGHOUT ALL AREAS BUT 1 BEDROOM****UTILITY AREA IN ONE CAR GARAGE*TENANT SHOULD VERIFY SCHOOLS IF I - CUTE 3 BEDROOM HOME FEATURING 2 LIVING AREAS*NORTH EAST INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT***FRESH INTERIOR PAINT*NEW VINYL COMPOSITION TILE FLOORING INSTALLED THROUGHOUT ALL AREAS BUT 1 BEDROOM****UTILITY AREA IN ONE CAR GARAGE*TENANT SHOULD VERIFY SCHOOLS IF IMPORTANT*$55 APP FEE PER PERSON NON REFUNDABLE*APP FEE, 1ST MONTHS RENT, PET FEE(S) & SEC. DEPOSIT MUST BE IN CERTIFIED FUNDS*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*PET RESTRICTIONS

(RLNE4588999)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3411 Hightree have any available units?
3411 Hightree doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
Is 3411 Hightree currently offering any rent specials?
3411 Hightree isn't currently offering any rent specials.
Is 3411 Hightree pet-friendly?
Yes, 3411 Hightree is pet friendly.
Does 3411 Hightree offer parking?
Yes, 3411 Hightree does offer parking.
Does 3411 Hightree have units with washers and dryers?
No, 3411 Hightree does not offer units with in unit laundry.
Does 3411 Hightree have a pool?
No, 3411 Hightree does not have a pool.
Does 3411 Hightree have accessible units?
No, 3411 Hightree does not have accessible units.
Does 3411 Hightree have units with dishwashers?
No, 3411 Hightree does not have units with dishwashers.
Does 3411 Hightree have units with air conditioning?
No, 3411 Hightree does not have units with air conditioning.
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