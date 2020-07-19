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San Antonio, TX
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201 E. ROSEWOOD UNIT 201
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

201 E. ROSEWOOD UNIT 201

201 East Rosewood Avenue · No Longer Available
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Location

201 East Rosewood Avenue, San Antonio, TX 78212
Monte Vista

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
pet friendly
fireplace
range
refrigerator
Unit Amenities
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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PHOTOS COMING SOON....

(RLNE4518770)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 201 E. ROSEWOOD UNIT 201 have any available units?
201 E. ROSEWOOD UNIT 201 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 201 E. ROSEWOOD UNIT 201 have?
Some of 201 E. ROSEWOOD UNIT 201's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 201 E. ROSEWOOD UNIT 201 currently offering any rent specials?
201 E. ROSEWOOD UNIT 201 is not currently offering any rent specials.
Is 201 E. ROSEWOOD UNIT 201 pet-friendly?
Yes, 201 E. ROSEWOOD UNIT 201 is pet friendly.
Does 201 E. ROSEWOOD UNIT 201 offer parking?
No, 201 E. ROSEWOOD UNIT 201 does not offer parking.
Does 201 E. ROSEWOOD UNIT 201 have units with washers and dryers?
Yes, 201 E. ROSEWOOD UNIT 201 offers units with in unit laundry.
Does 201 E. ROSEWOOD UNIT 201 have a pool?
No, 201 E. ROSEWOOD UNIT 201 does not have a pool.
Does 201 E. ROSEWOOD UNIT 201 have accessible units?
No, 201 E. ROSEWOOD UNIT 201 does not have accessible units.
Does 201 E. ROSEWOOD UNIT 201 have units with dishwashers?
No, 201 E. ROSEWOOD UNIT 201 does not have units with dishwashers.
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