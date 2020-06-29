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16167 WALNUT CREEK
Last updated May 26 2020 at 11:35 AM

16167 WALNUT CREEK

16167 Walnut Creek Drive · No Longer Available
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Location

16167 Walnut Creek Drive, San Antonio, TX 78247
Longs Creek

Amenities

patio / balcony
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
garbage disposal
patio / balcony
range
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
pet friendly
bbq/grill
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No Cats Allowed

(RLNE4239125)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16167 WALNUT CREEK have any available units?
16167 WALNUT CREEK doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 16167 WALNUT CREEK have?
Some of 16167 WALNUT CREEK's amenities include patio / balcony, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16167 WALNUT CREEK currently offering any rent specials?
16167 WALNUT CREEK is not currently offering any rent specials.
Is 16167 WALNUT CREEK pet-friendly?
Yes, 16167 WALNUT CREEK is pet friendly.
Does 16167 WALNUT CREEK offer parking?
No, 16167 WALNUT CREEK does not offer parking.
Does 16167 WALNUT CREEK have units with washers and dryers?
No, 16167 WALNUT CREEK does not offer units with in unit laundry.
Does 16167 WALNUT CREEK have a pool?
No, 16167 WALNUT CREEK does not have a pool.
Does 16167 WALNUT CREEK have accessible units?
No, 16167 WALNUT CREEK does not have accessible units.
Does 16167 WALNUT CREEK have units with dishwashers?
Yes, 16167 WALNUT CREEK has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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