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San Antonio, TX
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15019 OLD CREEK ST
Last updated July 12 2019 at 11:06 PM

15019 OLD CREEK ST

15019 Old Creek St · No Longer Available
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Location

15019 Old Creek St, San Antonio, TX 78217

Amenities

patio / balcony
pet friendly
garage
fireplace
Unit Amenities
fireplace
patio / balcony
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
Walk to Madison High School***Between IH 35 & Loop 1604*** Fireplace in LR. OUTSIDE PETS ONLY. APPLICATION FEE AND DEPOSIT IN CASHIERS CHECK, MONEY ORDER OR OTHER FORM OF CERTIFIED FUNDS, COPY OF DL, SS# CARD & PROOF OF INCOME MUST ACCOMPANY APPLICATION AT TIME OF SUBMISSION. $300-900+ PET DEPOSIT PER PET W/2 PET LIMIT (DEPENDS ON WEIGHT) picture req. LEASE APPLICATION & SCREENING CRITERIA CAN BE DOWNLOADED FROM ADDITIONAL INFO. APPLICANTS SHOULD VERIFY SCHOOLS. Applicants can apply in office or on line

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
limit: 2
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15019 OLD CREEK ST have any available units?
15019 OLD CREEK ST doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 15019 OLD CREEK ST have?
Some of 15019 OLD CREEK ST's amenities include patio / balcony, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15019 OLD CREEK ST currently offering any rent specials?
15019 OLD CREEK ST is not currently offering any rent specials.
Is 15019 OLD CREEK ST pet-friendly?
Yes, 15019 OLD CREEK ST is pet friendly.
Does 15019 OLD CREEK ST offer parking?
Yes, 15019 OLD CREEK ST offers parking.
Does 15019 OLD CREEK ST have units with washers and dryers?
No, 15019 OLD CREEK ST does not offer units with in unit laundry.
Does 15019 OLD CREEK ST have a pool?
No, 15019 OLD CREEK ST does not have a pool.
Does 15019 OLD CREEK ST have accessible units?
No, 15019 OLD CREEK ST does not have accessible units.
Does 15019 OLD CREEK ST have units with dishwashers?
No, 15019 OLD CREEK ST does not have units with dishwashers.
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