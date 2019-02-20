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San Antonio, TX
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13406 Harvest Bend
Last updated August 31 2019 at 10:54 AM

13406 Harvest Bend

13406 Harvest Bnd · No Longer Available
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Location

13406 Harvest Bnd, San Antonio, TX 78217
Northern Hills

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
patio / balcony
range
w/d hookup
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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(RLNE2577834)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13406 Harvest Bend have any available units?
13406 Harvest Bend doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 13406 Harvest Bend have?
Some of 13406 Harvest Bend's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13406 Harvest Bend currently offering any rent specials?
13406 Harvest Bend is not currently offering any rent specials.
Is 13406 Harvest Bend pet-friendly?
Yes, 13406 Harvest Bend is pet friendly.
Does 13406 Harvest Bend offer parking?
Yes, 13406 Harvest Bend offers parking.
Does 13406 Harvest Bend have units with washers and dryers?
No, 13406 Harvest Bend does not offer units with in unit laundry.
Does 13406 Harvest Bend have a pool?
No, 13406 Harvest Bend does not have a pool.
Does 13406 Harvest Bend have accessible units?
No, 13406 Harvest Bend does not have accessible units.
Does 13406 Harvest Bend have units with dishwashers?
Yes, 13406 Harvest Bend has units with dishwashers.
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