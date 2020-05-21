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1206 BROOK BLUFF
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1206 BROOK BLUFF

1206 Brook Bluff · No Longer Available
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Location

1206 Brook Bluff, San Antonio, TX 78248

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
garage
pool
hot tub
Unit Amenities
hardwood floors
patio / balcony
Property Amenities
parking
pool
garage
hot tub
BEAUTIFUL ONE STORY WITH SPLIT BEDROOM PLAN. THIS RENTAL HAS A LARGE OPEN KITCHEN WITH LOTS OF CABINETS AND COUNTER SPACE. HARDWOOD FLOORS IN LIVING AND DINING, CERAMIC TLE IN KITCHEN BATHS AND ENTRY. BEAUTIFUL BACKYARD WITH INGROUND POOL AND SPA, DECK & PATIO, VERY PRIVATE. LOTS OF CROWN MOLDING AND DESIGNER COLORS THROUGHOUT. POOL IS MAINTAINED BY POOL SERVICE COMPANY. OWNER PAYS FOR THE WEEKLY SERVICE AND POOL REPAIRS INCLUDED IN THE RENT. ONE OF A KIND RENTAL. CALL TO VIEW TODAY BEFORE IT IS GONE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1206 BROOK BLUFF have any available units?
1206 BROOK BLUFF doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 1206 BROOK BLUFF have?
Some of 1206 BROOK BLUFF's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1206 BROOK BLUFF currently offering any rent specials?
1206 BROOK BLUFF is not currently offering any rent specials.
Is 1206 BROOK BLUFF pet-friendly?
No, 1206 BROOK BLUFF is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 1206 BROOK BLUFF offer parking?
Yes, 1206 BROOK BLUFF offers parking.
Does 1206 BROOK BLUFF have units with washers and dryers?
No, 1206 BROOK BLUFF does not offer units with in unit laundry.
Does 1206 BROOK BLUFF have a pool?
Yes, 1206 BROOK BLUFF has a pool.
Does 1206 BROOK BLUFF have accessible units?
No, 1206 BROOK BLUFF does not have accessible units.
Does 1206 BROOK BLUFF have units with dishwashers?
No, 1206 BROOK BLUFF does not have units with dishwashers.
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