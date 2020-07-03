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7720 La Manga Drive
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7720 La Manga Drive

7720 La Manga Drive · No Longer Available
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Location

7720 La Manga Drive, Dallas, TX 75248
Estates West

Amenities

granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
recently renovated
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 750
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7720 La Manga Drive have any available units?
7720 La Manga Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 7720 La Manga Drive have?
Some of 7720 La Manga Drive's amenities include granite counters, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7720 La Manga Drive currently offering any rent specials?
7720 La Manga Drive is not currently offering any rent specials.
Is 7720 La Manga Drive pet-friendly?
Yes, 7720 La Manga Drive is pet friendly.
Does 7720 La Manga Drive offer parking?
Yes, 7720 La Manga Drive offers parking.
Does 7720 La Manga Drive have units with washers and dryers?
No, 7720 La Manga Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 7720 La Manga Drive have a pool?
No, 7720 La Manga Drive does not have a pool.
Does 7720 La Manga Drive have accessible units?
No, 7720 La Manga Drive does not have accessible units.
Does 7720 La Manga Drive have units with dishwashers?
Yes, 7720 La Manga Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 750
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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