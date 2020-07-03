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7510 E Grand Avenue
Last updated June 12 2020 at 8:39 PM

7510 E Grand Avenue

7510 East Grand Avenue · No Longer Available
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Location

7510 East Grand Avenue, Dallas, TX 75214
Coronado Hills - Gastonwood

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
courtyard
pool
WONDERFUL LOCATION ON LIGHT FILLED 2ND FLOOR. CLOSE TO WHITE ROCK LAKE WITH A GATE AT BACK OF COMPLEX THAT ALLOWS ACCESS TO HIKE & BIKE TRAIL. POOL ON PREMISES AND WORK OUT FACILITY. RECENT COMPLETE RENOVATION WITH A GUTTED INTERIOR WITH REPLACED WIRING, PLUMBING HVAC SYSTEM AND WOOD FLOORING AND TILE BATHS . WALKIN CLOSETS IN BOTH BEDROOMS, BALCONY OVERLOOKS BIRD FILLED COURTYARD HAS SCREEN DOOR AND STORAGE CLOSET OUTSIDE OF UNIT. FRONT BEDROOM HAS A SEPARATE ENTRANCE AND STAIRWAY. STAINLESS APPLIANCES, STACK WASHER AND DRYER IN SEPARATE CLOSET. PENDANT LIGHTS, ALL REPLACED CABINETS. WALKIN SHOWER IN ONE BATHROOM.WOODROW HIGH SCHOOL, MATA ELEMENTARY. STARBUCKS AND TOM THUMB CLOSE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7510 E Grand Avenue have any available units?
7510 E Grand Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 7510 E Grand Avenue have?
Some of 7510 E Grand Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7510 E Grand Avenue currently offering any rent specials?
7510 E Grand Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 7510 E Grand Avenue pet-friendly?
No, 7510 E Grand Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dallas.
Does 7510 E Grand Avenue offer parking?
No, 7510 E Grand Avenue does not offer parking.
Does 7510 E Grand Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 7510 E Grand Avenue offers units with in unit laundry.
Does 7510 E Grand Avenue have a pool?
Yes, 7510 E Grand Avenue has a pool.
Does 7510 E Grand Avenue have accessible units?
No, 7510 E Grand Avenue does not have accessible units.
Does 7510 E Grand Avenue have units with dishwashers?
Yes, 7510 E Grand Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
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