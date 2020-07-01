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7236 Helsem Bend
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7236 Helsem Bend

7236 Helsem Bnd · No Longer Available
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Location

7236 Helsem Bnd, Dallas, TX 75230
Hillcrest Forest

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7236 Helsem Bend have any available units?
7236 Helsem Bend doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 7236 Helsem Bend have?
Some of 7236 Helsem Bend's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7236 Helsem Bend currently offering any rent specials?
7236 Helsem Bend is not currently offering any rent specials.
Is 7236 Helsem Bend pet-friendly?
No, 7236 Helsem Bend is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dallas.
Does 7236 Helsem Bend offer parking?
Yes, 7236 Helsem Bend offers parking.
Does 7236 Helsem Bend have units with washers and dryers?
No, 7236 Helsem Bend does not offer units with in unit laundry.
Does 7236 Helsem Bend have a pool?
No, 7236 Helsem Bend does not have a pool.
Does 7236 Helsem Bend have accessible units?
No, 7236 Helsem Bend does not have accessible units.
Does 7236 Helsem Bend have units with dishwashers?
Yes, 7236 Helsem Bend has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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