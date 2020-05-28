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6072 Thursby Avenue
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

6072 Thursby Avenue

6072 Thursby Avenue · No Longer Available
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Location

6072 Thursby Avenue, Dallas, TX 75252

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
walk in closets
pool
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6072 Thursby Avenue have any available units?
6072 Thursby Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 6072 Thursby Avenue have?
Some of 6072 Thursby Avenue's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6072 Thursby Avenue currently offering any rent specials?
6072 Thursby Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 6072 Thursby Avenue pet-friendly?
No, 6072 Thursby Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dallas.
Does 6072 Thursby Avenue offer parking?
No, 6072 Thursby Avenue does not offer parking.
Does 6072 Thursby Avenue have units with washers and dryers?
No, 6072 Thursby Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 6072 Thursby Avenue have a pool?
Yes, 6072 Thursby Avenue has a pool.
Does 6072 Thursby Avenue have accessible units?
No, 6072 Thursby Avenue does not have accessible units.
Does 6072 Thursby Avenue have units with dishwashers?
Yes, 6072 Thursby Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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