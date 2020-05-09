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5742 W Hanover Avenue
Last updated May 7 2019 at 5:56 AM

5742 W Hanover Avenue

5742 W Hanover Ave · No Longer Available
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Location

5742 W Hanover Ave, Dallas, TX 75209
Inwood-Northwest

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
dog park
Unit Amenities
dishwasher
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
community garden
dog park
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
ADORABLE CHARMING 3-2 WITH 2 LIVING AREAS. KITCHEN OPENS TO FAMILY ROOM. COVERED FRONT PORCH, LUSH LANDSCAPING WITH FLAGSTONE WALKWAY AND PATIO. UPDATED THROUGHOUT, HARDWOODS THROUGHOUT, FRENCH DOORS FROM MASTER TO BACKYARD, SAFESTACK SAFE IN MASTER CLOSET, SECURITY SYSTEM, SPRINKLER SYSTEM. DOG LOVER'S DELIGHT: DOG DR, DOG RUN, BACK GATE OPENS TO DEVONSHIRE DOG PARK AND COMMUNITY GARDEN. DARLING CHICKEN COOP. FANTASTIC LOCATION AND NEIGHBORHOOD-WALK THE 'HOOD AND TO LOVERS LANE! ACCESS TO TOLLROAD AND NORTHWEST HWY - DOESN'T GET ANY BETTER!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 350
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5742 W Hanover Avenue have any available units?
5742 W Hanover Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 5742 W Hanover Avenue have?
Some of 5742 W Hanover Avenue's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5742 W Hanover Avenue currently offering any rent specials?
5742 W Hanover Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 5742 W Hanover Avenue pet-friendly?
Yes, 5742 W Hanover Avenue is pet friendly.
Does 5742 W Hanover Avenue offer parking?
Yes, 5742 W Hanover Avenue offers parking.
Does 5742 W Hanover Avenue have units with washers and dryers?
No, 5742 W Hanover Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 5742 W Hanover Avenue have a pool?
No, 5742 W Hanover Avenue does not have a pool.
Does 5742 W Hanover Avenue have accessible units?
No, 5742 W Hanover Avenue does not have accessible units.
Does 5742 W Hanover Avenue have units with dishwashers?
Yes, 5742 W Hanover Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 350
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.
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