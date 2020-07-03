All apartments in Dallas
Find more places like 524 Classen Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Dallas, TX
/
524 Classen Drive
Last updated March 21 2019 at 9:25 PM

524 Classen Drive

524 Classen Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Dallas
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
1 Bedrooms
See all

Location

524 Classen Drive, Dallas, TX 75218
Old Lake Highlands

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
OLD LAKE HIGHLANDS BEAUTY! GORGEOUS 2 BEDROOM PLUS DEN. 1 BATHROOM, 2 CAR GARAGE. FANTASTIC DRIVE UP WITH BEAUTIFUL OAK TREES IN THE FRONT YARD, FANTASTIC FRONT PORCH FOR OUTDOOR ENJOYMENT. BEAUTIFUL HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT THE LIVING AND DINING AREAS, DEN AND BEDROOMS. GIANT KITCHEN WITH GAS RANGE, MICROWAVE OVEN, REFRIGERATOR, FULL SIZE STACK WASHER AND DRYER. REFRIGERATOR IN GARAGE. SCREENED IN BREEZEWAY PATIO CONNECTING TO 2 CAR GARAGE WITH AUTOMATIC GARAGE DOOR OPENER AND 2 CONTROLLERS. FENCED IN BACK YARD. BEAUTIFUL CROWN MOLDINGS AND UPDATED LIGHT FIXTURES. AIR CONDITIONING REPLACED IN 2015. DEN COULD BE 3RD BEDROOM IN A PINCH.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 524 Classen Drive have any available units?
524 Classen Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 524 Classen Drive have?
Some of 524 Classen Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 524 Classen Drive currently offering any rent specials?
524 Classen Drive is not currently offering any rent specials.
Is 524 Classen Drive pet-friendly?
No, 524 Classen Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dallas.
Does 524 Classen Drive offer parking?
Yes, 524 Classen Drive offers parking.
Does 524 Classen Drive have units with washers and dryers?
Yes, 524 Classen Drive offers units with in unit laundry.
Does 524 Classen Drive have a pool?
No, 524 Classen Drive does not have a pool.
Does 524 Classen Drive have accessible units?
No, 524 Classen Drive does not have accessible units.
Does 524 Classen Drive have units with dishwashers?
Yes, 524 Classen Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Helpful Articles
Rental Fraud: Top Tips for Avoiding Common Scams
Rental Inspection Checklist – What to Look For
What Is Subletting? What Are the Pros and Cons?
Top 10 Tips for Saving on Rent
7 Tips for Finding Pet-Friendly Apartments
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Amber Dawn
8542 Spring Valley Rd
Dallas, TX 75240
Bent Oaks
16000 Bent Tree Forest Cir
Dallas, TX 75248
6500 South
6500 S Cockrell Hill Rd
Dallas, TX 75236
Gables Uptown Tower
3227 McKinney Ave
Dallas, TX 75204
Modera Dallas Midtown
13001 Cornell Dr
Dallas, TX 75240
The Hamptons
18175 Midway Rd
Dallas, TX 75287
The Brixton Apartments
18959 North Dallas Pkwy
Dallas, TX 75287
Zang Triangle
390 E Oakenwald St
Dallas, TX 75203

Similar Pages

Dallas 1 BedroomsDallas 2 Bedrooms
Dallas Dog Friendly ApartmentsDallas Pet Friendly Places
Dallas Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Fort Worth, TXArlington, TXPlano, TXIrving, TX
Garland, TXGrand Prairie, TXFrisco, TXCarrollton, TX
McKinney, TXLewisville, TXDenton, TXRichardson, TX

Nearby Neighborhoods

Lake HighlandsOak LawnOld East Dallas
VickeryDowntown DallasCasa View
PrestonwoodCedar Crest

Apartments Near Colleges

El Centro CollegeUniversity of Texas Southwestern Medical Center
Dallas Theological SeminaryRichland College
Parker University