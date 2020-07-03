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4214 Swiss Avenue
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4214 Swiss Avenue

4214 Swiss Avenue · No Longer Available
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Location

4214 Swiss Avenue, Dallas, TX 75204
Peak's

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
microwave
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
garage
TRENDY COMBINATION OF LOCATION, DESIGN, CONSTRUCTION & LIFESTYLE. KITCHEN HAS STAINLESS STEEL APPLIANCES, GRANITE COUNTERS, BREAKFAST BAR THAT OPENS TO SPACIOUS LIVING ROOM DRENCHED WITH NATURAL LIGHT. THE 3-LEVEL FLOOR DESIG IS VERY CHIC COMPLETE WITH 2 BALCONIES & A PRIVATE FENCE BACK YARD AND A 2 CAR GARAGE. DON'T MISS OUT ON THIS OPPORTUNITY FOR DOWNTOWN VIEWS, CONVENIENCE OF SHOPPING & RESTAURANTS, AS WELL AS THE JACUZZI TUB. TENANT MAINTAINS YARD IN BACK FENCED IN AREA. HOA MAINTAINS COMMON YARD. SECURITY SYSTEM NOT MONITORED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4214 Swiss Avenue have any available units?
4214 Swiss Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 4214 Swiss Avenue have?
Some of 4214 Swiss Avenue's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4214 Swiss Avenue currently offering any rent specials?
4214 Swiss Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 4214 Swiss Avenue pet-friendly?
No, 4214 Swiss Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dallas.
Does 4214 Swiss Avenue offer parking?
Yes, 4214 Swiss Avenue offers parking.
Does 4214 Swiss Avenue have units with washers and dryers?
No, 4214 Swiss Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 4214 Swiss Avenue have a pool?
No, 4214 Swiss Avenue does not have a pool.
Does 4214 Swiss Avenue have accessible units?
No, 4214 Swiss Avenue does not have accessible units.
Does 4214 Swiss Avenue have units with dishwashers?
Yes, 4214 Swiss Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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