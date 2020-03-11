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2234 Vagas Avenue
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2234 Vagas Avenue

2234 Vagas Street · No Longer Available
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Location

2234 Vagas Street, Dallas, TX 75219

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
new construction
microwave
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
microwave
patio / balcony
Property Amenities
new construction
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2234 Vagas Avenue have any available units?
2234 Vagas Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 2234 Vagas Avenue have?
Some of 2234 Vagas Avenue's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2234 Vagas Avenue currently offering any rent specials?
2234 Vagas Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 2234 Vagas Avenue pet-friendly?
No, 2234 Vagas Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dallas.
Does 2234 Vagas Avenue offer parking?
No, 2234 Vagas Avenue does not offer parking.
Does 2234 Vagas Avenue have units with washers and dryers?
No, 2234 Vagas Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 2234 Vagas Avenue have a pool?
No, 2234 Vagas Avenue does not have a pool.
Does 2234 Vagas Avenue have accessible units?
No, 2234 Vagas Avenue does not have accessible units.
Does 2234 Vagas Avenue have units with dishwashers?
Yes, 2234 Vagas Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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