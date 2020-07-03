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13752 Flagstone Lane
Last updated April 30 2019 at 5:29 AM

13752 Flagstone Lane

13752 Flagstone Lane · No Longer Available
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Location

13752 Flagstone Lane, Dallas, TX 75240
RANDCO

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
pool
Unit Amenities
dishwasher
patio / balcony
Property Amenities
parking
pool
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 400
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13752 Flagstone Lane have any available units?
13752 Flagstone Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 13752 Flagstone Lane have?
Some of 13752 Flagstone Lane's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13752 Flagstone Lane currently offering any rent specials?
13752 Flagstone Lane is not currently offering any rent specials.
Is 13752 Flagstone Lane pet-friendly?
Yes, 13752 Flagstone Lane is pet friendly.
Does 13752 Flagstone Lane offer parking?
Yes, 13752 Flagstone Lane offers parking.
Does 13752 Flagstone Lane have units with washers and dryers?
No, 13752 Flagstone Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 13752 Flagstone Lane have a pool?
Yes, 13752 Flagstone Lane has a pool.
Does 13752 Flagstone Lane have accessible units?
No, 13752 Flagstone Lane does not have accessible units.
Does 13752 Flagstone Lane have units with dishwashers?
Yes, 13752 Flagstone Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 400
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.
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