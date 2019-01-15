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10539 Berry Knoll Drive
Last updated March 29 2019 at 9:18 AM

10539 Berry Knoll Drive

10539 Berry Knoll Dr · No Longer Available
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Location

10539 Berry Knoll Dr, Dallas, TX 75230
Brookshire Park

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
fireplace
microwave
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
STRIKING 5 BEDROOM 3.5 BATH SINGLE FAMILY DUPLEX; IN QUIET CUL DE SAC; FEATURES A LARGE GRAND HIGH CEILING ENTRY; HAS A MASTER'S SUITE ON BOTH THE 1st AND 2nd FLOORS. 2nd FLOOR MASTERS CAN BE USED A AS MOTHER-IN-LAW'S SEPARATE SUITE WITH A PRIVATE ENTRY AND BALCONY. HOME WAS BEEN EXTENSIVELY UPDATED WITH TRAVERTINE FLOORS DOWNSTAIRS AND CARPETING UPSATAIRS;WHOLE HOUSE HAS BEEN FRESHLY PAINTED; HAS NEST THERMOSTATS, NEST DOOR BELL & NEST FRONT DOOR KEY LOCK; GOOGLE HOME HUB; HAS A LARGE FENCED IN PRIVATE YARD AND PATIO AREA; NEW APPLIANCES (KITCHEN AND UTILITY ROOM); WHITE QUARTZ COUNTERTOPS IN KITCHEN AND UTILITY AND WET BAR AREAS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 20 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10539 Berry Knoll Drive have any available units?
10539 Berry Knoll Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 10539 Berry Knoll Drive have?
Some of 10539 Berry Knoll Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10539 Berry Knoll Drive currently offering any rent specials?
10539 Berry Knoll Drive is not currently offering any rent specials.
Is 10539 Berry Knoll Drive pet-friendly?
No, 10539 Berry Knoll Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dallas.
Does 10539 Berry Knoll Drive offer parking?
Yes, 10539 Berry Knoll Drive offers parking.
Does 10539 Berry Knoll Drive have units with washers and dryers?
No, 10539 Berry Knoll Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 10539 Berry Knoll Drive have a pool?
No, 10539 Berry Knoll Drive does not have a pool.
Does 10539 Berry Knoll Drive have accessible units?
No, 10539 Berry Knoll Drive does not have accessible units.
Does 10539 Berry Knoll Drive have units with dishwashers?
Yes, 10539 Berry Knoll Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 20 spaces/unit.
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