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712 W. 21st St. Unit 303
Last updated April 4 2020 at 4:42 AM

712 W. 21st St. Unit 303

712 West 21st Street · (512) 476-2673 ext. 101
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Location

712 West 21st Street, Austin, TX 78705
West University

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 712 W. 21st St. - 303 Unit 303 · Avail. now

$1,750

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2 Bed · 2 Bath · 906 sqft

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
pet friendly
parking
recently renovated
Unit Amenities
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
pet friendly
parking
dogs allowed
712 W. 21st St. - 303 Unit 303 Available 06/01/20 PALLADIAN WEST CAMPUS - AUG PRE-LEASE - FABULOUS 2/2 - $1750 - PRE-LEASE NOW - JUNE.JULY OR AUGUST MOVE IN - UPGRADED CONDO 5 BLOCKS TO UT BUSINESS SCHOOL. GLEAMING LAMINATE WOOD FLOORS. UPGRADED APPLIANCES. XX LARGE BEDROOMS. PRIVATE BALCONY. TWO PRIVATE RESERVED PARKING SPACES. WILL WORK FOR 2 - 4 PEOPLE. WATER, SEWER AND TRASH ARE PAID. 3 BLOCKS TO TARGET, CHASE BANK, CHICK FILET, 1 BLOCK TO UT SHUTTLE. LEASE THE BEST NOW ..MOVE IN AUGUST

No Dogs Allowed

(RLNE4667406)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 712 W. 21st St. Unit 303 have any available units?
712 W. 21st St. Unit 303 has a unit available for $1,750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Austin, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Austin Rent Report.
What amenities does 712 W. 21st St. Unit 303 have?
Some of 712 W. 21st St. Unit 303's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 712 W. 21st St. Unit 303 currently offering any rent specials?
712 W. 21st St. Unit 303 isn't currently offering any rent specials.
Is 712 W. 21st St. Unit 303 pet-friendly?
Yes, 712 W. 21st St. Unit 303 is pet friendly.
Does 712 W. 21st St. Unit 303 offer parking?
Yes, 712 W. 21st St. Unit 303 does offer parking.
Does 712 W. 21st St. Unit 303 have units with washers and dryers?
No, 712 W. 21st St. Unit 303 does not offer units with in unit laundry.
Does 712 W. 21st St. Unit 303 have a pool?
No, 712 W. 21st St. Unit 303 does not have a pool.
Does 712 W. 21st St. Unit 303 have accessible units?
No, 712 W. 21st St. Unit 303 does not have accessible units.
Does 712 W. 21st St. Unit 303 have units with dishwashers?
No, 712 W. 21st St. Unit 303 does not have units with dishwashers.
Have a question for 712 W. 21st St. Unit 303?
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