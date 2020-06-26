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Austin, TX
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2213 Poquito #213
Last updated January 23 2020 at 12:26 PM

2213 Poquito #213

2213 Poquito St · No Longer Available
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Location

2213 Poquito St, Austin, TX 78722
Blackland

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
pet friendly
new construction
parking
pool
Unit Amenities
hardwood floors
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
elevator
parking
pool
new construction
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(RLNE5175250)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2213 Poquito #213 have any available units?
2213 Poquito #213 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Austin, TX.
How much is rent in Austin, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Austin Rent Report.
What amenities does 2213 Poquito #213 have?
Some of 2213 Poquito #213's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2213 Poquito #213 currently offering any rent specials?
2213 Poquito #213 is not currently offering any rent specials.
Is 2213 Poquito #213 pet-friendly?
Yes, 2213 Poquito #213 is pet friendly.
Does 2213 Poquito #213 offer parking?
Yes, 2213 Poquito #213 offers parking.
Does 2213 Poquito #213 have units with washers and dryers?
No, 2213 Poquito #213 does not offer units with in unit laundry.
Does 2213 Poquito #213 have a pool?
Yes, 2213 Poquito #213 has a pool.
Does 2213 Poquito #213 have accessible units?
No, 2213 Poquito #213 does not have accessible units.
Does 2213 Poquito #213 have units with dishwashers?
No, 2213 Poquito #213 does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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