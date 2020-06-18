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579 Broadway
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579 Broadway

579 Broadway · (917) 859-3992
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579 Broadway, New York, NY 10012
SoHo

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in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
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granite counters
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in unit laundry
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 579 Broadway have any available units?
579 Broadway doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New York, NY.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 579 Broadway have?
Some of 579 Broadway's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 579 Broadway currently offering any rent specials?
579 Broadway isn't currently offering any rent specials.
Is 579 Broadway pet-friendly?
Yes, 579 Broadway is pet friendly.
Does 579 Broadway offer parking?
No, 579 Broadway does not offer parking.
Does 579 Broadway have units with washers and dryers?
Yes, 579 Broadway offers units with in unit laundry.
Does 579 Broadway have a pool?
No, 579 Broadway does not have a pool.
Does 579 Broadway have accessible units?
No, 579 Broadway does not have accessible units.
Does 579 Broadway have units with dishwashers?
Yes, 579 Broadway has units with dishwashers.
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