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455 North End
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455 North End

455 North End Avenue · (212) 402-7855
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455 North End Avenue, New York, NY 10282
Battery Park City

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INFO PROVIDED BY Listanza

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
walk in closets
gym
Unit Amenities
air conditioning
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
doorman
elevator
gym
on-site laundry
pool table
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 455 North End have any available units?
455 North End doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New York, NY.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 455 North End have?
Some of 455 North End's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 455 North End currently offering any rent specials?
455 North End isn't currently offering any rent specials.
Is 455 North End pet-friendly?
No, 455 North End is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 455 North End offer parking?
No, 455 North End does not offer parking.
Does 455 North End have units with washers and dryers?
No, 455 North End does not offer units with in unit laundry.
Does 455 North End have a pool?
No, 455 North End does not have a pool.
Does 455 North End have accessible units?
No, 455 North End does not have accessible units.
Does 455 North End have units with dishwashers?
No, 455 North End does not have units with dishwashers.
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