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200 E 30th St 22
Last updated June 15 2020 at 5:17 PM

200 E 30th St 22

200 East 30th Street · (917) 530-8943
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Location

200 East 30th Street, New York, NY 10016
Kips Bay

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit Unit 22 · Avail. now

$4,800

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3 Bed · 2 Bath

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Amenities

on-site laundry
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
elevator
some paid utils
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
microwave
oven
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
elevator
on-site laundry
NO FEE TRUE 3BR 2BATH, NEWLY RENOVATED, ELEVATOR - Property Id: 279439

NO FEE and $200 MOVE-IN CREDIT!!
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PETS ALLOWED
WE ARE SHOWING IT 7 DAYS A WEEK, PLEASE CONTACT ME IF YOU WOULD LIKE TO SCHEDULE.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/279439
Property Id 279439

(RLNE5778289)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 200 E 30th St 22 have any available units?
200 E 30th St 22 has a unit available for $4,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 200 E 30th St 22 have?
Some of 200 E 30th St 22's amenities include on-site laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 200 E 30th St 22 currently offering any rent specials?
200 E 30th St 22 isn't currently offering any rent specials.
Is 200 E 30th St 22 pet-friendly?
No, 200 E 30th St 22 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 200 E 30th St 22 offer parking?
No, 200 E 30th St 22 does not offer parking.
Does 200 E 30th St 22 have units with washers and dryers?
No, 200 E 30th St 22 does not offer units with in unit laundry.
Does 200 E 30th St 22 have a pool?
No, 200 E 30th St 22 does not have a pool.
Does 200 E 30th St 22 have accessible units?
No, 200 E 30th St 22 does not have accessible units.
Does 200 E 30th St 22 have units with dishwashers?
Yes, 200 E 30th St 22 has units with dishwashers.
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