200 E 30th St 22

Amenities
NO FEE TRUE 3BR 2BATH, NEWLY RENOVATED, ELEVATOR - Property Id: 279439
NO FEE and $200 MOVE-IN CREDIT!!
TRUE 3 BEDROOMS 2BATH APARTMENT IN A WELL MAINTAINED ELEVATOR BUILDING IN THE HEART OF MURRAY HILL!!
ALL OF THE BEDROOMS HAVE A WINDOW, CLOSET AND CAN FIT A QUEEN SIZE BED.
LARGE KITCHEN, FULL APPLIANCES AND WINDOWED BATHROOM.
HARDWOOD FLOORS.
ELEVATOR BUILDING WITH A LIVE IN SUPER AND A LAUNDRY ROOM.
PRIME LOCATION IN THE HEART OF MURRAY HILL, SHORT WALKING DISTANCE TO THE 6 TRAIN, SECONDS AWAY FROM TRADER JOE'S AND 3RD AVE. BARS AND RESTAURANTS.
VIDEO TOUR IS AVAILABLE.
PETS ALLOWED
WE ARE SHOWING IT 7 DAYS A WEEK, PLEASE CONTACT ME IF YOU WOULD LIKE TO SCHEDULE.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/279439
Property Id 279439
(RLNE5778289)