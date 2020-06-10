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200 E 27th St 18B
Last updated June 15 2020 at 5:17 PM

200 E 27th St 18B

200 East 27th Street · (917) 530-8943
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Location

200 East 27th Street, New York, NY 10016
Kips Bay

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit Unit 18B · Avail. now

$5,800

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3 Bed · 2 Bath

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
furnished
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
doorman
elevator
gym
on-site laundry
bbq/grill
NO FEE GUT RENOVATED TRUE 3BDR 2BATH, DOORMAN, GYM - Property Id: 276258

NO FEE!!
GUT RENOVATED, SPACIOUS TRUE 3 BEDROOMS 2BATH APARTMENT+LARGE BALCONY IN A FULL SERVICE DOORMAN BUILDING IN THE HEART OF KIPS BAY/MURRAY HILL.
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PETS ARE WELCOME.
PLEASE CONTACT ME TO SET UP A VIEWING
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/276258
Property Id 276258

(RLNE5775225)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 200 E 27th St 18B have any available units?
200 E 27th St 18B has a unit available for $5,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 200 E 27th St 18B have?
Some of 200 E 27th St 18B's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 200 E 27th St 18B currently offering any rent specials?
200 E 27th St 18B isn't currently offering any rent specials.
Is 200 E 27th St 18B pet-friendly?
No, 200 E 27th St 18B is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 200 E 27th St 18B offer parking?
No, 200 E 27th St 18B does not offer parking.
Does 200 E 27th St 18B have units with washers and dryers?
No, 200 E 27th St 18B does not offer units with in unit laundry.
Does 200 E 27th St 18B have a pool?
No, 200 E 27th St 18B does not have a pool.
Does 200 E 27th St 18B have accessible units?
No, 200 E 27th St 18B does not have accessible units.
Does 200 E 27th St 18B have units with dishwashers?
Yes, 200 E 27th St 18B has units with dishwashers.
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