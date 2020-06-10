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164 East 87th Street
Last updated June 18 2020 at 4:48 AM

164 East 87th Street

164 E 87th St · (646) 577-5982
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164 E 87th St, New York, NY 10128
Upper East Side

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Amenities

hardwood floors
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
hardwood floors
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
East 87th Street, Manhattan, New York, NY 10128 - 1 BR 1 BA Apartment. Listing uploaded and marketed by Jason Kim, Oxford Property Group, (646) 577-5982. Available from: 04/27/2020. Pets: allowed. SUN DRENCHED 1BR ON E87 ++ PRIME UPPER EAST SIDE ++ SUBWAY ++ GREAT SPACE++ RENOVATED ++ HIGH CEILINGS ++ HARDWOOD FLOORS ++ WALK-IN-CLOSET ++ SS APPLIANCES ++ SEE THIS NOW!! ++ I HAVE ACCESS TO EVERY AVAILABLE LISTING INCLUDING EXCLUSIVE LISTINGS AT BOND NEW YORK PROPERTIES ++ IF THIS APARTMENT IS NOT WHAT YOU ARE LOOKING FOR, I HAVE THE MEANS TO FIND YOU THE RIGHT PLACE ++ E-MAIL, TEXT, OR CALL AT ANY TIME ++ L [ Published 18-Jun-20 / ID 3522832 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 164 East 87th Street have any available units?
164 East 87th Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New York, NY.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
Is 164 East 87th Street currently offering any rent specials?
164 East 87th Street isn't currently offering any rent specials.
Is 164 East 87th Street pet-friendly?
No, 164 East 87th Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 164 East 87th Street offer parking?
No, 164 East 87th Street does not offer parking.
Does 164 East 87th Street have units with washers and dryers?
No, 164 East 87th Street does not offer units with in unit laundry.
Does 164 East 87th Street have a pool?
No, 164 East 87th Street does not have a pool.
Does 164 East 87th Street have accessible units?
No, 164 East 87th Street does not have accessible units.
Does 164 East 87th Street have units with dishwashers?
No, 164 East 87th Street does not have units with dishwashers.
Does 164 East 87th Street have units with air conditioning?
No, 164 East 87th Street does not have units with air conditioning.
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