160 E 27th St 7H

Amenities
NO FEE, BRAND NEW!! TRUE 4BDR/3BATH, W/D, DOORMAN - Property Id: 309565
AMAZING, RARE TRUE 4 BEDROOMS 3 BATHROOMS+ DINING AREA + WASHER IN THE APARTMENT!
THIS IS A HUGE BRAND NEW APARTMENT LOCATED IN A PRIME LOCATION- FLATIRON!
4 KING SIZE BEDROOMS, HUGE LIVING ROOM WITH A DINING ROOM
LARGE KITCHEN, GRANITE COUNTERTOPS AND STAINLESS STEEL APPLIANCES.
GREAT NATURAL SUNLIGHT THROUGHOUT,
HARDWOOD FLOOR
ABUNDANT CLOSETS
LAUNDRY ROOM INSIDE THE APARTMENT
FULL SERVICE DOORMAN BUILDING,
ELEVATOR, LAUNDRY ROOM, LIVE IN SUPER, PACKAGE ROOM, PARKING, PACKAGE ROOM.
VIDEO IS AVAILABLE UPON REQUEST.
PETS ARE WELCOME.
PLEASE CONTACT ME TO TO SET UP A SHOWING
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/160-e-27th-st-new-york-ny-unit-7h/309565
Property Id 309565
(RLNE5936946)