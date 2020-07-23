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160 E 27th St 7H
Last updated July 22 2020 at 7:36 PM

160 E 27th St 7H

160 East 27th Street · (917) 530-8943
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Location

160 East 27th Street, New York, NY 10016
Kips Bay

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

4 Bedrooms

Unit Unit 7H · Avail. now

$7,450

4 Bed · 3 Bath · 2500 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
parking
Unit Amenities
dishwasher
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
doorman
elevator
on-site laundry
parking
NO FEE, BRAND NEW!! TRUE 4BDR/3BATH, W/D, DOORMAN - Property Id: 309565

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PLEASE CONTACT ME TO TO SET UP A SHOWING
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/160-e-27th-st-new-york-ny-unit-7h/309565
Property Id 309565

(RLNE5936946)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 160 E 27th St 7H have any available units?
160 E 27th St 7H has a unit available for $7,450 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 160 E 27th St 7H have?
Some of 160 E 27th St 7H's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 160 E 27th St 7H currently offering any rent specials?
160 E 27th St 7H is not currently offering any rent specials.
Is 160 E 27th St 7H pet-friendly?
Yes, 160 E 27th St 7H is pet friendly.
Does 160 E 27th St 7H offer parking?
Yes, 160 E 27th St 7H offers parking.
Does 160 E 27th St 7H have units with washers and dryers?
Yes, 160 E 27th St 7H offers units with in unit laundry.
Does 160 E 27th St 7H have a pool?
No, 160 E 27th St 7H does not have a pool.
Does 160 E 27th St 7H have accessible units?
No, 160 E 27th St 7H does not have accessible units.
Does 160 E 27th St 7H have units with dishwashers?
Yes, 160 E 27th St 7H has units with dishwashers.
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