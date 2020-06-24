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Charlotte, NC
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10121 White Cascade Drive
Last updated September 25 2019 at 11:11 PM

10121 White Cascade Drive

10121 White Cascade Dr · No Longer Available
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Location

10121 White Cascade Dr, Charlotte, NC 28269
Prosperity Church Road

Amenities

dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
pool
tennis court
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
ice maker
microwave
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10121 White Cascade Drive have any available units?
10121 White Cascade Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Charlotte, NC.
How much is rent in Charlotte, NC?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Charlotte Rent Report.
What amenities does 10121 White Cascade Drive have?
Some of 10121 White Cascade Drive's amenities include dishwasher, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10121 White Cascade Drive currently offering any rent specials?
10121 White Cascade Drive is not currently offering any rent specials.
Is 10121 White Cascade Drive pet-friendly?
No, 10121 White Cascade Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Charlotte.
Does 10121 White Cascade Drive offer parking?
Yes, 10121 White Cascade Drive offers parking.
Does 10121 White Cascade Drive have units with washers and dryers?
No, 10121 White Cascade Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 10121 White Cascade Drive have a pool?
Yes, 10121 White Cascade Drive has a pool.
Does 10121 White Cascade Drive have accessible units?
No, 10121 White Cascade Drive does not have accessible units.
Does 10121 White Cascade Drive have units with dishwashers?
Yes, 10121 White Cascade Drive has units with dishwashers.
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