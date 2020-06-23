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2412 FLEET STREET
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2412 FLEET STREET

2412 Fleet Street · No Longer Available
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Location

2412 Fleet Street, Baltimore, MD 21224
Canton

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
recently renovated
walk in closets
extra storage
Unit Amenities
dishwasher
extra storage
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2412 FLEET STREET have any available units?
2412 FLEET STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 2412 FLEET STREET have?
Some of 2412 FLEET STREET's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2412 FLEET STREET currently offering any rent specials?
2412 FLEET STREET is not currently offering any rent specials.
Is 2412 FLEET STREET pet-friendly?
No, 2412 FLEET STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 2412 FLEET STREET offer parking?
No, 2412 FLEET STREET does not offer parking.
Does 2412 FLEET STREET have units with washers and dryers?
Yes, 2412 FLEET STREET offers units with in unit laundry.
Does 2412 FLEET STREET have a pool?
No, 2412 FLEET STREET does not have a pool.
Does 2412 FLEET STREET have accessible units?
No, 2412 FLEET STREET does not have accessible units.
Does 2412 FLEET STREET have units with dishwashers?
Yes, 2412 FLEET STREET has units with dishwashers.
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