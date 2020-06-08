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2333 CAMBRIDGE WALK
Last updated June 4 2019 at 10:24 PM

2333 CAMBRIDGE WALK

2333 Cambridge Walk · No Longer Available
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Location

2333 Cambridge Walk, Baltimore, MD 21224
Canton

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2333 CAMBRIDGE WALK have any available units?
2333 CAMBRIDGE WALK doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 2333 CAMBRIDGE WALK have?
Some of 2333 CAMBRIDGE WALK's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2333 CAMBRIDGE WALK currently offering any rent specials?
2333 CAMBRIDGE WALK is not currently offering any rent specials.
Is 2333 CAMBRIDGE WALK pet-friendly?
No, 2333 CAMBRIDGE WALK is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 2333 CAMBRIDGE WALK offer parking?
Yes, 2333 CAMBRIDGE WALK offers parking.
Does 2333 CAMBRIDGE WALK have units with washers and dryers?
Yes, 2333 CAMBRIDGE WALK offers units with in unit laundry.
Does 2333 CAMBRIDGE WALK have a pool?
No, 2333 CAMBRIDGE WALK does not have a pool.
Does 2333 CAMBRIDGE WALK have accessible units?
No, 2333 CAMBRIDGE WALK does not have accessible units.
Does 2333 CAMBRIDGE WALK have units with dishwashers?
Yes, 2333 CAMBRIDGE WALK has units with dishwashers.
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