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1428 Ward Street
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1428 Ward Street

1428 Ward Street · No Longer Available
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Location

1428 Ward Street, Baltimore, MD 21230
Washington Village

Amenities

stainless steel
carpet
Unit Amenities
carpet
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1428 Ward Street have any available units?
1428 Ward Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
Is 1428 Ward Street currently offering any rent specials?
1428 Ward Street is not currently offering any rent specials.
Is 1428 Ward Street pet-friendly?
No, 1428 Ward Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 1428 Ward Street offer parking?
No, 1428 Ward Street does not offer parking.
Does 1428 Ward Street have units with washers and dryers?
No, 1428 Ward Street does not offer units with in unit laundry.
Does 1428 Ward Street have a pool?
No, 1428 Ward Street does not have a pool.
Does 1428 Ward Street have accessible units?
No, 1428 Ward Street does not have accessible units.
Does 1428 Ward Street have units with dishwashers?
No, 1428 Ward Street does not have units with dishwashers.
Does 1428 Ward Street have units with air conditioning?
No, 1428 Ward Street does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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