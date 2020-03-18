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Boston, MA
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18 City Point Ct.
Last updated June 6 2020 at 2:09 PM

18 City Point Ct.

18 City Point Court · (617) 999-0597
COVID-19 Update
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Location

18 City Point Court, Boston, MA 02127
City Point

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$3,800

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3 Bed · 1 Bath · 1300 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
garbage disposal
dishwasher
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
garbage disposal
granite counters
microwave
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
***VIDEO TOUR AVAILABLE*** EAST SIDE CITY POINT 3 BEDROOM/1 BATHROOM JUST BLOCKS TO THE BEACH AND EASY ON-STREET PARKING! TOWNHOUSE-STYLE APARTMENT FEATURING RECENTLY RENOVATED GRANITE/SS EAT-IN KITCHEN, SPACIOUS LIVING ROOM, KING SIZE MASTER BEDROOM WITH WALK-IN CLOSET, 2 QUEEN SIZE GUEST ROOMS, FULL BASEMENT FOR STORAGE, BACK DECK AND COIN-OP LAUNDRY IN BASEMENT. PREMIER CITY POINT LOCATION NEAR PUBLIC TRANSPORTATION (FIRST STOP ON BUS LINES), PARKS/BEACHES, SEAPORT DISTRICT, AND ALL OF SOUTHIE'S HOTTEST NEW SHOPS, BARS AND RESTAURANTS. AVAILABLE JUNE 1ST, TENANT TO PAY FULL FEE. ***FULL APARTMENT WILL BE REPAINTED LIGHT GREY IN COLOR***

Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 18 City Point Ct. have any available units?
18 City Point Ct. has a unit available for $3,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does 18 City Point Ct. have?
Some of 18 City Point Ct.'s amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 18 City Point Ct. currently offering any rent specials?
18 City Point Ct. isn't currently offering any rent specials.
Is 18 City Point Ct. pet-friendly?
No, 18 City Point Ct. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boston.
Does 18 City Point Ct. offer parking?
No, 18 City Point Ct. does not offer parking.
Does 18 City Point Ct. have units with washers and dryers?
No, 18 City Point Ct. does not offer units with in unit laundry.
Does 18 City Point Ct. have a pool?
No, 18 City Point Ct. does not have a pool.
Does 18 City Point Ct. have accessible units?
No, 18 City Point Ct. does not have accessible units.
Does 18 City Point Ct. have units with dishwashers?
Yes, 18 City Point Ct. has units with dishwashers.
Have a question for 18 City Point Ct.?
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