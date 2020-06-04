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179 K St.
Last updated June 15 2020 at 2:40 PM

179 K St.

179 K Street · No Longer Available
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Location

179 K Street, Boston, MA 02127
City Point

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
Unit Amenities
dishwasher
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
SPACIOUS EAST SIDE 4 BEDROOM/3 BATHROOM SINGLE FAMILY HOME WITH PRIVATE ROOF DECK AND BREATHTAKING CITY VIEWS! RENOVATED UNIT SPANNING 3 FLOORS FEATURING A FULLY APPLIANCED GRANITE/SS KITCHEN WITH BREAKFAST BAR, SPACIOUS LIVING ROOM, 2 KING SIZE MASTER BEDROOMS WITH EN SUITE BATHROOMS, 2 ADDITIONAL KING SIZE BEDROOMS WITH WALK-IN CLOSET/OFFICES, LAUNDRY & STORAGE IN THE BASEMENT, AND PRIVATE ROOF DECK WITH AMAZING CITY VIEWS. PREMIER EAST SIDE LOCATION NEAR PARKS/BEACHES, PUBLIC TRANSPORTATION, SEAPORT DISTRICT AND ALL OF SOUTHIE'S HOTTEST NEW SHOPS, BARS AND RESTAURANTS. AVAILABLE SEPTEMBER 1ST, TENANT TO PAY FULL FEE.

Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 179 K St. have any available units?
179 K St. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Boston, MA.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does 179 K St. have?
Some of 179 K St.'s amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 179 K St. currently offering any rent specials?
179 K St. isn't currently offering any rent specials.
Is 179 K St. pet-friendly?
No, 179 K St. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boston.
Does 179 K St. offer parking?
No, 179 K St. does not offer parking.
Does 179 K St. have units with washers and dryers?
No, 179 K St. does not offer units with in unit laundry.
Does 179 K St. have a pool?
No, 179 K St. does not have a pool.
Does 179 K St. have accessible units?
No, 179 K St. does not have accessible units.
Does 179 K St. have units with dishwashers?
Yes, 179 K St. has units with dishwashers.
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How much should you be paying for rent?

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