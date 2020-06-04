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SPACIOUS EAST SIDE 4 BEDROOM/3 BATHROOM SINGLE FAMILY HOME WITH PRIVATE ROOF DECK AND BREATHTAKING CITY VIEWS! RENOVATED UNIT SPANNING 3 FLOORS FEATURING A FULLY APPLIANCED GRANITE/SS KITCHEN WITH BREAKFAST BAR, SPACIOUS LIVING ROOM, 2 KING SIZE MASTER BEDROOMS WITH EN SUITE BATHROOMS, 2 ADDITIONAL KING SIZE BEDROOMS WITH WALK-IN CLOSET/OFFICES, LAUNDRY & STORAGE IN THE BASEMENT, AND PRIVATE ROOF DECK WITH AMAZING CITY VIEWS. PREMIER EAST SIDE LOCATION NEAR PARKS/BEACHES, PUBLIC TRANSPORTATION, SEAPORT DISTRICT AND ALL OF SOUTHIE'S HOTTEST NEW SHOPS, BARS AND RESTAURANTS. AVAILABLE SEPTEMBER 1ST, TENANT TO PAY FULL FEE.
Terms: One year lease