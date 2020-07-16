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111 West 8th St.
Last updated June 22 2020 at 8:41 AM

111 West 8th St.

111 West Eighth Street · (617) 999-0597
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Location

111 West Eighth Street, Boston, MA 02127
D Street - West Broadway

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$2,950

2 Bed · 1 Bath · 800 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
extra storage
garbage disposal
hardwood floors
microwave
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
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Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 111 West 8th St. have any available units?
111 West 8th St. has a unit available for $2,950 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does 111 West 8th St. have?
Some of 111 West 8th St.'s amenities include on-site laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 111 West 8th St. currently offering any rent specials?
111 West 8th St. is not currently offering any rent specials.
Is 111 West 8th St. pet-friendly?
Yes, 111 West 8th St. is pet friendly.
Does 111 West 8th St. offer parking?
Yes, 111 West 8th St. offers parking.
Does 111 West 8th St. have units with washers and dryers?
No, 111 West 8th St. does not offer units with in unit laundry.
Does 111 West 8th St. have a pool?
No, 111 West 8th St. does not have a pool.
Does 111 West 8th St. have accessible units?
No, 111 West 8th St. does not have accessible units.
Does 111 West 8th St. have units with dishwashers?
Yes, 111 West 8th St. has units with dishwashers.
Have a question for 111 West 8th St.?
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