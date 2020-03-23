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842 North Wood Street
Last updated May 11 2020 at 9:04 PM

842 North Wood Street

842 North Wood Street · (800) 795-1010
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Location

842 North Wood Street, Chicago, IL 60622
West Town

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 · Avail. now

$2,650

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3 Bed · 2 Bath · 1250 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
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parking
fireplace
Unit Amenities
carpet
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furnished
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 842 North Wood Street have any available units?
842 North Wood Street has a unit available for $2,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 842 North Wood Street have?
Some of 842 North Wood Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 842 North Wood Street currently offering any rent specials?
842 North Wood Street isn't currently offering any rent specials.
Is 842 North Wood Street pet-friendly?
No, 842 North Wood Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 842 North Wood Street offer parking?
Yes, 842 North Wood Street does offer parking.
Does 842 North Wood Street have units with washers and dryers?
Yes, 842 North Wood Street offers units with in unit laundry.
Does 842 North Wood Street have a pool?
No, 842 North Wood Street does not have a pool.
Does 842 North Wood Street have accessible units?
No, 842 North Wood Street does not have accessible units.
Does 842 North Wood Street have units with dishwashers?
Yes, 842 North Wood Street has units with dishwashers.
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