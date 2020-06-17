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6915 North WESTERN Avenue
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6915 North WESTERN Avenue

6915 North Western Avenue · (708) 997-0164
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6915 North Western Avenue, Chicago, IL 60645
West Ridge

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
hot tub
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6915 North WESTERN Avenue have any available units?
6915 North WESTERN Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chicago, IL.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 6915 North WESTERN Avenue have?
Some of 6915 North WESTERN Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6915 North WESTERN Avenue currently offering any rent specials?
6915 North WESTERN Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 6915 North WESTERN Avenue pet-friendly?
No, 6915 North WESTERN Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 6915 North WESTERN Avenue offer parking?
Yes, 6915 North WESTERN Avenue does offer parking.
Does 6915 North WESTERN Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 6915 North WESTERN Avenue offers units with in unit laundry.
Does 6915 North WESTERN Avenue have a pool?
No, 6915 North WESTERN Avenue does not have a pool.
Does 6915 North WESTERN Avenue have accessible units?
No, 6915 North WESTERN Avenue does not have accessible units.
Does 6915 North WESTERN Avenue have units with dishwashers?
Yes, 6915 North WESTERN Avenue has units with dishwashers.
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