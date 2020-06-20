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6314 North Fairfield Avenue
Last updated May 24 2020 at 9:03 PM

6314 North Fairfield Avenue

6314 North Fairfield Avenue · (773) 710-6270
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Location

6314 North Fairfield Avenue, Chicago, IL 60659
West Ridge

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 1A · Avail. now

$1,450

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2 Bed · 1 Bath · 1200 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6314 North Fairfield Avenue have any available units?
6314 North Fairfield Avenue has a unit available for $1,450 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 6314 North Fairfield Avenue have?
Some of 6314 North Fairfield Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6314 North Fairfield Avenue currently offering any rent specials?
6314 North Fairfield Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 6314 North Fairfield Avenue pet-friendly?
No, 6314 North Fairfield Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 6314 North Fairfield Avenue offer parking?
Yes, 6314 North Fairfield Avenue does offer parking.
Does 6314 North Fairfield Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 6314 North Fairfield Avenue offers units with in unit laundry.
Does 6314 North Fairfield Avenue have a pool?
No, 6314 North Fairfield Avenue does not have a pool.
Does 6314 North Fairfield Avenue have accessible units?
No, 6314 North Fairfield Avenue does not have accessible units.
Does 6314 North Fairfield Avenue have units with dishwashers?
Yes, 6314 North Fairfield Avenue has units with dishwashers.
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