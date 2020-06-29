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5211 North East River Road
Last updated July 2 2020 at 4:17 PM

5211 North East River Road

5211 North East River Road · (773) 220-3434
COVID-19 Update
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Location

5211 North East River Road, Chicago, IL 60656
O'Hare

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 3W · Avail. now

$1,200

2 Bed · 1 Bath · 1100 sqft

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Amenities

hardwood floors
parking
recently renovated
some paid utils
oven
refrigerator
Unit Amenities
hardwood floors
oven
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
RARE TO FIND LARGE, 2 BEDROOM UNIT ON TOP FLOOR. ALL NICE SIZE ROOMS WITH LARGE CLOSETS. REMODELED BATH, HUGE EAT-IN KITCHEN, REFINISHED HARDWOOD FLOORS, LAUNDRY ON THE FIRST FLOOR, 2 STORAGES,1 ASSIGNED PARKING SPOT, MORE ON THE STREET IF NEEDED... HEAT, WATER, COOKING GAS INCLUDED. TENANT PAYS ELECTRIC. WELL MAINTAINED BUILDING. EXCELLENT LOCATION. CONVENIENT TO O'HARE, PUBLIC TRANSPORTATION, SCHOOL, SHOPPING, AND FOREST PRESERVE... WON'T BE DISAPOINTED...CALL KRYSTYNA FOR SHOWINGS OR MORE INFO...CREDIT AND BACKGROUND WILL BE CHECKED...ALL OVER 18 YEARS OLD NEEDS TO APPLY...

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5211 North East River Road have any available units?
5211 North East River Road has a unit available for $1,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 5211 North East River Road have?
Some of 5211 North East River Road's amenities include hardwood floors, parking, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5211 North East River Road currently offering any rent specials?
5211 North East River Road is not currently offering any rent specials.
Is 5211 North East River Road pet-friendly?
No, 5211 North East River Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 5211 North East River Road offer parking?
Yes, 5211 North East River Road offers parking.
Does 5211 North East River Road have units with washers and dryers?
No, 5211 North East River Road does not offer units with in unit laundry.
Does 5211 North East River Road have a pool?
No, 5211 North East River Road does not have a pool.
Does 5211 North East River Road have accessible units?
No, 5211 North East River Road does not have accessible units.
Does 5211 North East River Road have units with dishwashers?
No, 5211 North East River Road does not have units with dishwashers.
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