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4165 S. Ellis Ave. 1S
Last updated June 15 2020 at 5:17 PM

4165 S. Ellis Ave. 1S

4165 South Ellis Avenue · (312) 772-5113
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Location

4165 South Ellis Avenue, Chicago, IL 60653
Oakland

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit Unit 1S · Avail. now

$2,000

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3 Bed · 2 Bath · 1500 sqft

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Amenities

in unit laundry
garbage disposal
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Unit Amenities
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Property Amenities
NEW NORTH KENWOOD DUPLEX CONDO - 3 BLKS FROM LAKE - Property Id: 213586

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Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/213586
Property Id 213586

No Pets Allowed

(RLNE5760392)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4165 S. Ellis Ave. 1S have any available units?
4165 S. Ellis Ave. 1S has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 4165 S. Ellis Ave. 1S have?
Some of 4165 S. Ellis Ave. 1S's amenities include in unit laundry, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4165 S. Ellis Ave. 1S currently offering any rent specials?
4165 S. Ellis Ave. 1S isn't currently offering any rent specials.
Is 4165 S. Ellis Ave. 1S pet-friendly?
No, 4165 S. Ellis Ave. 1S is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 4165 S. Ellis Ave. 1S offer parking?
No, 4165 S. Ellis Ave. 1S does not offer parking.
Does 4165 S. Ellis Ave. 1S have units with washers and dryers?
Yes, 4165 S. Ellis Ave. 1S offers units with in unit laundry.
Does 4165 S. Ellis Ave. 1S have a pool?
No, 4165 S. Ellis Ave. 1S does not have a pool.
Does 4165 S. Ellis Ave. 1S have accessible units?
No, 4165 S. Ellis Ave. 1S does not have accessible units.
Does 4165 S. Ellis Ave. 1S have units with dishwashers?
Yes, 4165 S. Ellis Ave. 1S has units with dishwashers.
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