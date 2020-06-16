4165 S. Ellis Ave. 1S

Amenities
NEW NORTH KENWOOD DUPLEX CONDO - 3 BLKS FROM LAKE - Property Id: 213586
WELCOME HOME! THIS IS THE FINEST CONDO RENTAL IN NORTH KENWOOD. BRAND NEW RENO: 3 BDRM/2BTH DUPLEX WITH ALL THE BELLS & WHISTLES: MASTER SUITE W/WALK-IN CLOSET, MARBLE MASTER BATH, CHEF'S KITCHEN W/QUARTZ COUNTERTOPS AND BACKSPLASH & BRAND NEW SS APPLIANCES, IN-UNIT W/D + SECURED PRKNG. ON THE LOWER LVL IS A FAM RM & 3RD BDRM PERFECT FOR AN OFC/TEEN & PRIVACY. . BACKGRND CHK REQUIRD FOR ALL OVR 18YRS, MIN 660 FICO. INCOME REQUIREMENT OF 3.5X RENT. AVAILABLE 5/1/2020
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/213586
Property Id 213586
No Pets Allowed
(RLNE5760392)