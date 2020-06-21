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40 E 9th St 1618
Last updated June 15 2020 at 5:19 PM

40 E 9th St 1618

40 E 9th St · (312) 636-1991
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Location

40 E 9th St, Chicago, IL 60605
The Loop

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

1 Bedroom

Unit Unit 1618 · Avail. now

$1,950

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1 Bed · 1 Bath · 900 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
all utils included
garage
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
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stainless steel
Property Amenities
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Very Spacious 1BED/1BATH CONDO IN THE SOUTH LOOP - Property Id: 291322

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Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/291322
Property Id 291322

No Pets Allowed

(RLNE5821707)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 40 E 9th St 1618 have any available units?
40 E 9th St 1618 has a unit available for $1,950 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 40 E 9th St 1618 have?
Some of 40 E 9th St 1618's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 40 E 9th St 1618 currently offering any rent specials?
40 E 9th St 1618 isn't currently offering any rent specials.
Is 40 E 9th St 1618 pet-friendly?
No, 40 E 9th St 1618 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 40 E 9th St 1618 offer parking?
Yes, 40 E 9th St 1618 does offer parking.
Does 40 E 9th St 1618 have units with washers and dryers?
Yes, 40 E 9th St 1618 offers units with in unit laundry.
Does 40 E 9th St 1618 have a pool?
No, 40 E 9th St 1618 does not have a pool.
Does 40 E 9th St 1618 have accessible units?
No, 40 E 9th St 1618 does not have accessible units.
Does 40 E 9th St 1618 have units with dishwashers?
Yes, 40 E 9th St 1618 has units with dishwashers.
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