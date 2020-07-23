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3430 North Lake Shore Drive North
Last updated July 18 2020 at 3:21 PM

3430 North Lake Shore Drive North

3430 North Lake Shore Drive · (312) 804-5558
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Location

3430 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60657
Lakeview

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 5L · Avail. now

$2,350

2 Bed · 2 Bath · 1200 sqft

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Amenities

on-site laundry
dishwasher
garage
recently renovated
gym
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
microwave
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
accepts section 8
elevator
gym
on-site laundry
parking
bike storage
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3430 North Lake Shore Drive North have any available units?
3430 North Lake Shore Drive North has a unit available for $2,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 3430 North Lake Shore Drive North have?
Some of 3430 North Lake Shore Drive North's amenities include on-site laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3430 North Lake Shore Drive North currently offering any rent specials?
3430 North Lake Shore Drive North is not currently offering any rent specials.
Is 3430 North Lake Shore Drive North pet-friendly?
No, 3430 North Lake Shore Drive North is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 3430 North Lake Shore Drive North offer parking?
Yes, 3430 North Lake Shore Drive North offers parking.
Does 3430 North Lake Shore Drive North have units with washers and dryers?
No, 3430 North Lake Shore Drive North does not offer units with in unit laundry.
Does 3430 North Lake Shore Drive North have a pool?
No, 3430 North Lake Shore Drive North does not have a pool.
Does 3430 North Lake Shore Drive North have accessible units?
No, 3430 North Lake Shore Drive North does not have accessible units.
Does 3430 North Lake Shore Drive North have units with dishwashers?
Yes, 3430 North Lake Shore Drive North has units with dishwashers.
Interested in 3430 North Lake Shore Drive North?
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