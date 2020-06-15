All apartments in Chicago
Find more places like 340 East Randolph Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Chicago, IL
/
340 East Randolph Street
Last updated May 27 2020 at 9:04 AM

340 East Randolph Street

340 E Randolph St · (312) 912-4941
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Chicago
See all
The Loop
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all
1 Bedrooms
See all

Location

340 E Randolph St, Chicago, IL 60601
The Loop

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2002 · Avail. now

$4,500

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1500 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
doorman
gym
parking
pool
garage
PRISTINE 1500 SF 2 BED/2BATHS WITH BREATHTAKING LAKE AND CITY VIEWS, OPEN AND FUNCTIONAL "02" TIER IN BEST BUILDING ON THE LAKE FRONT FEATURING OPEN SNAIDERO KITCHEN, GE MONOGRAM STAINLESS STEEL APPLIANCES, VENTED COOKING HOOD, QUARTZ COUNTERS, BAMBOO HARDWOOD FLOORS. TONS OF NATURAL LIGHT, FLOOR TO CEILING WINDOWS. HUGE 12X5 PRIVATE TERRACE, LARGE LIVING/DINING AREA, EXPENSIVE BATHROOMS WITH NATURAL STONE, BAMBOO VANITIES, TOP OF THE LINE PLUMBING FIXTURES. AMPLE WALK-IN CLOSETS, PANTRY. IN UNIT W/D. HEATED GARAGE PARKING SPACE AND HUGE STORAGE LOCKER INCLUDED IN THE RENT. INDOOR POOL, STATE OF THE ART GYM, 24H DOORMAN, HOSPITALITY ROOMS....WALK TO MARIANIOS, RESTAURANTS AND SHOPPING. AVAILABLE AS OF JULY 1st

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 340 East Randolph Street have any available units?
340 East Randolph Street has a unit available for $4,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 340 East Randolph Street have?
Some of 340 East Randolph Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 340 East Randolph Street currently offering any rent specials?
340 East Randolph Street isn't currently offering any rent specials.
Is 340 East Randolph Street pet-friendly?
No, 340 East Randolph Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 340 East Randolph Street offer parking?
Yes, 340 East Randolph Street does offer parking.
Does 340 East Randolph Street have units with washers and dryers?
Yes, 340 East Randolph Street offers units with in unit laundry.
Does 340 East Randolph Street have a pool?
Yes, 340 East Randolph Street has a pool.
Does 340 East Randolph Street have accessible units?
No, 340 East Randolph Street does not have accessible units.
Does 340 East Randolph Street have units with dishwashers?
Yes, 340 East Randolph Street has units with dishwashers.
Have a question for 340 East Randolph Street?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

1824 N Paulina
1824 North Paulina Street
Chicago, IL 60622
Maple Court
1120 E 47th St
Chicago, IL 60615
2230 N Orchard
2230 N Orchard St
Chicago, IL 60614
2519-27 N Lincoln
2519 North Lincoln Avenue
Chicago, IL 60614
K2 Apartments
365 N Halsted St
Chicago, IL 60661
2157 North Damen
2157 N Damen Ave
Chicago, IL 60614
Oakdale Terrace
525 W Oakdale Ave
Chicago, IL 60657
1103 W Cornelia Ave
1103 West Cornelia Avenue
Chicago, IL 60657

Similar Pages

Chicago 1 BedroomsChicago 2 Bedrooms
Chicago Apartments with Hardwood FloorsChicago Pet Friendly Places
Chicago Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Evanston, ILArlington Heights, ILSchaumburg, ILWheaton, IL
Lombard, ILMount Prospect, ILOak Park, ILJoliet, IL
Des Plaines, ILPalatine, ILBolingbrook, ILDowners Grove, IL

Nearby Neighborhoods

LakeviewNear North SideLincoln Park
Hyde ParkAustinNear West Side
UptownLincoln Square

Apartments Near Colleges

City Colleges of Chicago-Malcolm X CollegeChicago State University
Roosevelt UniversityUniversity of Chicago
City Colleges of Chicago-Kennedy-King College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity