All apartments in Chicago
Find more places like 3121 North Southport Avenue.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Chicago, IL
/
3121 North Southport Avenue
Last updated April 21 2020 at 10:13 PM

3121 North Southport Avenue

3121 North Southport Avenue · (888) 659-9596 ext. 1544449
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Chicago
See all
Lakeview
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all
1 Bedrooms
See all

Location

3121 North Southport Avenue, Chicago, IL 60657
Lakeview

Price and availability

INFO PROVIDED BY Rently

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
pet friendly
parking
dogs allowed
HUGE Brand New Renovated 3BR/2BA Apartment Available in Prime Lake View Location! Don't Miss Out!
BRAND NEW 3 BED, 2 BATH DUPLEX! BE THE 1ST TO LIVE IN THIS LOVELY REMODELED DUPLEX UP FEATURING WOOD FLOORS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, IN-UNIT LAUNDRY, DISHWASHER AND 3 LARGE BEDROOMS, SUITABLE FOR ROOMMATES OR FAMILY. LOCATED NEAR THE SOUTHPORT CORRIDOR IN THE HEART OF LAKEVIEW, NEAR ENDLESS SHOPPING, NIGHTLIFE, RESTAURANTS AND MORE. BUS, CTA NEARBY & PARKING AVAILABLE FOR ADDITIONAL $150 PER MONTH!

Amenities:
Dishwasher, Washer, Hardwood, Renovated, Laundry In Unit
Contact us to schedule a showing.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3121 North Southport Avenue have any available units?
3121 North Southport Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chicago, IL.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 3121 North Southport Avenue have?
Some of 3121 North Southport Avenue's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3121 North Southport Avenue currently offering any rent specials?
3121 North Southport Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 3121 North Southport Avenue pet-friendly?
Yes, 3121 North Southport Avenue is pet friendly.
Does 3121 North Southport Avenue offer parking?
Yes, 3121 North Southport Avenue does offer parking.
Does 3121 North Southport Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 3121 North Southport Avenue offers units with in unit laundry.
Does 3121 North Southport Avenue have a pool?
No, 3121 North Southport Avenue does not have a pool.
Does 3121 North Southport Avenue have accessible units?
No, 3121 North Southport Avenue does not have accessible units.
Does 3121 North Southport Avenue have units with dishwashers?
Yes, 3121 North Southport Avenue has units with dishwashers.
Have a question for 3121 North Southport Avenue?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

3618 North Marshfield Ave. Apt.
3618 North Marshfield Avenue
Chicago, IL 60613
4721 S. Ellis Avenue
4721 S Ellis Ave
Chicago, IL 60615
4951 North Oakley Ave. Apt.
4951 North Oakley Avenue
Chicago, IL 60625
1225 Old Town
1225 N Wells St
Chicago, IL 60610
5401-5405 S. Drexel Boulevard
5401 S Drexel Ave
Chicago, IL 60615
1310-16 E Hyde Park Blvd
1310 East Hyde Park Boulevard
Chicago, IL 60615
2613 West Berwyn Ave. Apt.
2613 West Berwyn Avenue
Chicago, IL 60625
5125 S.kenwood Ave
5125 South Kenwood Avenue
Chicago, IL 60615

Similar Pages

Chicago 1 BedroomsChicago 2 Bedrooms
Chicago Apartments with Hardwood FloorsChicago Pet Friendly Places
Chicago Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Evanston, ILArlington Heights, ILSchaumburg, ILWheaton, IL
Lombard, ILMount Prospect, ILOak Park, ILJoliet, IL
Des Plaines, ILPalatine, ILBolingbrook, ILDowners Grove, IL

Nearby Neighborhoods

LakeviewNear North SideLincoln Park
Hyde ParkAustinNear West Side
UptownLincoln Square

Apartments Near Colleges

City Colleges of Chicago-Malcolm X CollegeChicago State University
Roosevelt UniversityUniversity of Chicago
City Colleges of Chicago-Kennedy-King College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity