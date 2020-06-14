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2636 West 15th Place
Last updated April 3 2020 at 1:29 PM

2636 West 15th Place

2636 West 15th Place · (312) 719-1100
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Location

2636 West 15th Place, Chicago, IL 60608
North Lawndale

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 2 · Avail. now

$1,350

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3 Bed · 1 Bath · 1225 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
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recently renovated
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extra storage
Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2636 West 15th Place have any available units?
2636 West 15th Place has a unit available for $1,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 2636 West 15th Place have?
Some of 2636 West 15th Place's amenities include patio / balcony, granite counters, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2636 West 15th Place currently offering any rent specials?
2636 West 15th Place isn't currently offering any rent specials.
Is 2636 West 15th Place pet-friendly?
No, 2636 West 15th Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 2636 West 15th Place offer parking?
Yes, 2636 West 15th Place does offer parking.
Does 2636 West 15th Place have units with washers and dryers?
No, 2636 West 15th Place does not offer units with in unit laundry.
Does 2636 West 15th Place have a pool?
No, 2636 West 15th Place does not have a pool.
Does 2636 West 15th Place have accessible units?
No, 2636 West 15th Place does not have accessible units.
Does 2636 West 15th Place have units with dishwashers?
No, 2636 West 15th Place does not have units with dishwashers.
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