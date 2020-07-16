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2157 West Addison Street
Last updated July 11 2020 at 4:14 AM

2157 West Addison Street

2157 West Addison Street · (773) 610-0435
COVID-19 Update
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Location

2157 West Addison Street, Chicago, IL 60618
North Center

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 · Avail. now

$1,900

2 Bed · 1 Bath · 1200 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2157 West Addison Street have any available units?
2157 West Addison Street has a unit available for $1,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 2157 West Addison Street have?
Some of 2157 West Addison Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2157 West Addison Street currently offering any rent specials?
2157 West Addison Street is not currently offering any rent specials.
Is 2157 West Addison Street pet-friendly?
No, 2157 West Addison Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 2157 West Addison Street offer parking?
No, 2157 West Addison Street does not offer parking.
Does 2157 West Addison Street have units with washers and dryers?
Yes, 2157 West Addison Street offers units with in unit laundry.
Does 2157 West Addison Street have a pool?
No, 2157 West Addison Street does not have a pool.
Does 2157 West Addison Street have accessible units?
No, 2157 West Addison Street does not have accessible units.
Does 2157 West Addison Street have units with dishwashers?
Yes, 2157 West Addison Street has units with dishwashers.
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