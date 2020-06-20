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1452 North Kedzie Avenue
Last updated June 10 2020 at 6:14 AM

1452 North Kedzie Avenue

1452 North Kedzie Avenue · (312) 265-8000
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Location

1452 North Kedzie Avenue, Chicago, IL 60651
Humboldt Park

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 2 · Avail. now

$1,800

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3 Bed · 1 Bath · 938 sqft

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Amenities

hardwood floors
pet friendly
recently renovated
air conditioning
hot tub
Unit Amenities
air conditioning
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recently renovated
Property Amenities
cats allowed
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pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
limit: 1
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1452 North Kedzie Avenue have any available units?
1452 North Kedzie Avenue has a unit available for $1,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 1452 North Kedzie Avenue have?
Some of 1452 North Kedzie Avenue's amenities include hardwood floors, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1452 North Kedzie Avenue currently offering any rent specials?
1452 North Kedzie Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 1452 North Kedzie Avenue pet-friendly?
Yes, 1452 North Kedzie Avenue is pet friendly.
Does 1452 North Kedzie Avenue offer parking?
No, 1452 North Kedzie Avenue does not offer parking.
Does 1452 North Kedzie Avenue have units with washers and dryers?
No, 1452 North Kedzie Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 1452 North Kedzie Avenue have a pool?
No, 1452 North Kedzie Avenue does not have a pool.
Does 1452 North Kedzie Avenue have accessible units?
No, 1452 North Kedzie Avenue does not have accessible units.
Does 1452 North Kedzie Avenue have units with dishwashers?
No, 1452 North Kedzie Avenue does not have units with dishwashers.
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