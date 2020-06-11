All apartments in Smyrna
Find more places like 452 Cooper Woods Court SE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Smyrna, GA
/
452 Cooper Woods Court SE
Last updated September 28 2019 at 11:08 AM

452 Cooper Woods Court SE

452 Coooper Woods Court Southeast · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Smyrna
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all
2 Bedrooms
See all
Apartments with Pool
See all

Location

452 Coooper Woods Court Southeast, Smyrna, GA 30082

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
gym
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
gym
parking
media room
LISTED BELOW APPRAISED BY 60K, HUGE MASTER SUITE W/STTG AREA, UPGRADED COUNTER TOP, CABINETS,40K LIGHTING (FOYER LIGHT NOT INCLUDED) HARDWOODS ON THE MAIN, TILED B'TH FLOORING & NEW CARPET UP STAIRS, ENTIRE HOUSE PAINTED,DIGITAL DOOR LOCKS, 1OK WORTH OF CUSTOM BLINDS/SHUTTERS. FINISHED BASEMENT W/ 9+ SHEET ROCK CELING, 2 BDRMS W/ FULL BATH, MOVIE THEATER W/SURROUND SOUND, EXERCISE RM, JEN AIR APPLIANCES APPRAISED 12 MONTHS, TOTAL 7 BEDROOMS ON SILVER COMET TRAIL 20 MINS FROM DOWN'TN & AIRPORT. SERIOUS PER QUALIFIED BUYERS ONLY. FIRM OFFER. OWNER/BROKER

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 452 Cooper Woods Court SE have any available units?
452 Cooper Woods Court SE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Smyrna, GA.
How much is rent in Smyrna, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Smyrna Rent Report.
What amenities does 452 Cooper Woods Court SE have?
Some of 452 Cooper Woods Court SE's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 452 Cooper Woods Court SE currently offering any rent specials?
452 Cooper Woods Court SE is not currently offering any rent specials.
Is 452 Cooper Woods Court SE pet-friendly?
No, 452 Cooper Woods Court SE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Smyrna.
Does 452 Cooper Woods Court SE offer parking?
Yes, 452 Cooper Woods Court SE offers parking.
Does 452 Cooper Woods Court SE have units with washers and dryers?
No, 452 Cooper Woods Court SE does not offer units with in unit laundry.
Does 452 Cooper Woods Court SE have a pool?
No, 452 Cooper Woods Court SE does not have a pool.
Does 452 Cooper Woods Court SE have accessible units?
No, 452 Cooper Woods Court SE does not have accessible units.
Does 452 Cooper Woods Court SE have units with dishwashers?
Yes, 452 Cooper Woods Court SE has units with dishwashers.
Helpful Articles
5 Tips for Finding the Perfect Roommate
First Apartment Checklist: All the Essentials You Need
How to Rent an Apartment Out of State
How to Write a Rental Reference Letter from a Roommate (sample)
How to Transfer Utilities to Your New Apartment
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Brighton Way Apartments
100 Parkway Ave SE
Smyrna, GA 30080
Ashford 75 Apartments
5000 S Lincoln Trace Ave SE
Smyrna, GA 30080
The Alcove
2200 Woodlands Dr SE
Smyrna, GA 30080
Lexington Park
2950 S Cobb Dr SE
Smyrna, GA 30082
Alder Park
8 Cumberland Way SE
Smyrna, GA 30080
Cumberland Pointe
1202 Wexford Hills Pkwy SE
Smyrna, GA 30080
Wyndcliff Galleria
2350 Cobb Pkwy SE
Smyrna, GA 30080
The Atlantic Vinings
3385 Atlanta Rd SE
Smyrna, GA 30080

Similar Pages

Smyrna 1 BedroomsSmyrna 2 Bedrooms
Smyrna Dog Friendly ApartmentsSmyrna Pet Friendly Places
Smyrna Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Atlanta, GASandy Springs, GAMarietta, GARoswell, GAAlpharetta, GAJohns Creek, GADuluth, GA
Lawrenceville, GADunwoody, GAKennesaw, GANewnan, GADecatur, GAStockbridge, GAGainesville, GA
McDonough, GAWoodstock, GACanton, GANorcross, GADouglasville, GAPeachtree City, GA

Nearby Neighborhoods

Downtown Cumberland

Apartments Near Colleges

Clark Atlanta UniversityGeorgia State University
Life UniversityMorehouse College
Georgia Gwinnett College