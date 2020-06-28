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95 ROSAIRE Place NW
Last updated September 23 2019 at 11:24 PM

95 ROSAIRE Place NW

95 Rosaire Place Northwest · No Longer Available
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Location

95 Rosaire Place Northwest, Atlanta, GA 30327
Cross Creek

Amenities

in unit laundry
garbage disposal
dishwasher
parking
gym
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
garbage disposal
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
pool
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 95 ROSAIRE Place NW have any available units?
95 ROSAIRE Place NW doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Atlanta, GA.
How much is rent in Atlanta, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Atlanta Rent Report.
What amenities does 95 ROSAIRE Place NW have?
Some of 95 ROSAIRE Place NW's amenities include in unit laundry, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 95 ROSAIRE Place NW currently offering any rent specials?
95 ROSAIRE Place NW is not currently offering any rent specials.
Is 95 ROSAIRE Place NW pet-friendly?
No, 95 ROSAIRE Place NW is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Atlanta.
Does 95 ROSAIRE Place NW offer parking?
Yes, 95 ROSAIRE Place NW offers parking.
Does 95 ROSAIRE Place NW have units with washers and dryers?
Yes, 95 ROSAIRE Place NW offers units with in unit laundry.
Does 95 ROSAIRE Place NW have a pool?
Yes, 95 ROSAIRE Place NW has a pool.
Does 95 ROSAIRE Place NW have accessible units?
No, 95 ROSAIRE Place NW does not have accessible units.
Does 95 ROSAIRE Place NW have units with dishwashers?
Yes, 95 ROSAIRE Place NW has units with dishwashers.
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