All apartments in Atlanta
Find more places like 250 Pharr Rd.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Atlanta, GA
/
250 Pharr Rd
Last updated July 1 2020 at 11:41 PM

250 Pharr Rd

250 Pharr Road Northeast · (229) 444-0695
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Atlanta
See all
Buckhead Village
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all

Location

250 Pharr Road Northeast, Atlanta, GA 30305
Buckhead Village

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
walk in closets
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
business center
clubhouse
24hr concierge
gym
parking
pool
garage
HOT NEW RENTAL*** BEAUTIFUL UNIT WITH A VIEW OF THE DOWNTOWN/MIDTOWN SKYLINE IN THE SOUGHT AFTER ECLIPSE BUCKHEAD!! BUCKHEAD VILLAGE SHOPS MINUTES AWAY... OPEN FLOOR PLAN WITH TRUE ROOMMATE BEDROOM LAYOUT, SECURE BUILDING WITH FULL SERVICE 24-HOUR CONCIERGE, SAME LEVEL PARKING (2 PARKING SPOTS) ON THE 8TH FLOOR, 10FT MODERN CEILINGS, FLOOR TO CEILING WINDOWS, STONE COUNTERTOPS, INCLUDED WASHER/DRYER, EXPANSIVE WALKIN CLOSETS, TONS OF NATURAL LIGHT, FULL GYM, BUSINESS CENTER, CLUB ROOM AND POOL.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 250 Pharr Rd have any available units?
250 Pharr Rd doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Atlanta, GA.
How much is rent in Atlanta, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Atlanta Rent Report.
What amenities does 250 Pharr Rd have?
Some of 250 Pharr Rd's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 250 Pharr Rd currently offering any rent specials?
250 Pharr Rd is not currently offering any rent specials.
Is 250 Pharr Rd pet-friendly?
No, 250 Pharr Rd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Atlanta.
Does 250 Pharr Rd offer parking?
Yes, 250 Pharr Rd offers parking.
Does 250 Pharr Rd have units with washers and dryers?
Yes, 250 Pharr Rd offers units with in unit laundry.
Does 250 Pharr Rd have a pool?
Yes, 250 Pharr Rd has a pool.
Does 250 Pharr Rd have accessible units?
No, 250 Pharr Rd does not have accessible units.
Does 250 Pharr Rd have units with dishwashers?
Yes, 250 Pharr Rd has units with dishwashers.
Interested in 250 Pharr Rd?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Emory Point
855 Emory Point Drive
Atlanta, GA 30329
Elle of Buckhead
235 Pharr Rd NE
Atlanta, GA 30305
The Sidney at Morningside
1295 E Rock Springs Rd NE
Atlanta, GA 30306
Skyhouse Midtown
1080 W Peachtree St NW
Atlanta, GA 30309
Park at the Marketplace
3725 Princeton Lakes Pkwy SW
Atlanta, GA 30331
Altitude
250 Piedmont Ave NE
Atlanta, GA 30308
Biltmore at Midtown
855 W Peachtree St NW
Atlanta, GA 30308
Madison Brookhaven
3078 Clairmont Rd
Atlanta, GA 30329

Similar Pages

Atlanta 1 BedroomsAtlanta 2 Bedrooms
Atlanta Dog Friendly ApartmentsAtlanta Pet Friendly Places
Atlanta Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Sandy Springs, GAMarietta, GARoswell, GAAlpharetta, GA
Smyrna, GALawrenceville, GADuluth, GAJohns Creek, GA
Dunwoody, GAKennesaw, GADecatur, GANewnan, GA

Nearby Neighborhoods

MidtownOld Fourth WardNorth Buckhead
Lindbergh MorosgoHome ParkGrant Park
Virginia HighlandMorningside Lenox Park

Apartments Near Colleges

Clark Atlanta UniversityGeorgia State University
Morehouse CollegeAtlanta Metropolitan State College
Georgia Institute of Technology-Main Campus
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity