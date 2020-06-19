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755 N ORANGE AVENUE
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

755 N ORANGE AVENUE

755 North Orange Avenue · No Longer Available
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Location

755 North Orange Avenue, Orlando, FL 32801
Central Business District

Amenities

in unit laundry
dishwasher
parking
stainless steel
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
courtyard
fire pit
gym
parking
pool
bbq/grill
NEWLY DEVELOPED, AND PROFESSIONALLY MANAGED COMMUNITY CREATES THE PERFECT BALANCE BETWEEN LUXURY AND CONVENIENCE. IT IS PERFECTLY LOCATED IN THE ABSOLUTE HEART OF DOWNTOWN ON THE CORNERS OF COLONIAL DRIVE AND ORANGE AVENUE WITH DIRECT ACCESS TO THE ORLANDO URBAN TRAIL, JUST WALKING DISTANCE TO URBAN RESTAURANTS, ENTERTAINMENT, SHOPPING AND THE BEST THAT ORLANDO’S NIGHTLIFE HAS TO OFFER. OUR PROPERTY FEATURES RICH AMENITIES SUCH AS A FITNESS CENTER WITH PROFESSIONAL EQUIPMENT, A RESORT-STYLE COURTYARD AND POOL WITH AN INFINITY EDGE WALK-IN ENTRANCE, A FIRE PIT AND SEATING AREA, CHEF-CALIBER STAINLESS STEEL GAS GRILLS, AN DRAMATIC COURTYARD FEATURING STEEL SCULPTURES AND FLOWING WATER, AND A PENTHOUSE-LEVEL CLUB ROOM WITH STUNNING VIEWS OF THE DOWNTOWN ORLANDO SKYLINE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 755 N ORANGE AVENUE have any available units?
755 N ORANGE AVENUE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orlando, FL.
How much is rent in Orlando, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orlando Rent Report.
What amenities does 755 N ORANGE AVENUE have?
Some of 755 N ORANGE AVENUE's amenities include in unit laundry, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 755 N ORANGE AVENUE currently offering any rent specials?
755 N ORANGE AVENUE isn't currently offering any rent specials.
Is 755 N ORANGE AVENUE pet-friendly?
No, 755 N ORANGE AVENUE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Orlando.
Does 755 N ORANGE AVENUE offer parking?
Yes, 755 N ORANGE AVENUE does offer parking.
Does 755 N ORANGE AVENUE have units with washers and dryers?
Yes, 755 N ORANGE AVENUE offers units with in unit laundry.
Does 755 N ORANGE AVENUE have a pool?
Yes, 755 N ORANGE AVENUE has a pool.
Does 755 N ORANGE AVENUE have accessible units?
No, 755 N ORANGE AVENUE does not have accessible units.
Does 755 N ORANGE AVENUE have units with dishwashers?
Yes, 755 N ORANGE AVENUE has units with dishwashers.
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