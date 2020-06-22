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6973 Arnoldson St - 1
Last updated June 11 2020 at 3:12 AM

6973 Arnoldson St - 1

6973 Arnoldson St · (321) 314-0937
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Location

6973 Arnoldson St, Orlando, FL 32827
Lake Nona

Price and availability

INFO PROVIDED BY Buildium

1 Bedroom

Unit 1 Bed · Avail. now

$1,500

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1 Bed · 1 Bath · 860 sqft

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Amenities

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recently renovated
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Unit Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6973 Arnoldson St - 1 have any available units?
6973 Arnoldson St - 1 has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Orlando, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orlando Rent Report.
What amenities does 6973 Arnoldson St - 1 have?
Some of 6973 Arnoldson St - 1's amenities include granite counters, recently renovated, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6973 Arnoldson St - 1 currently offering any rent specials?
6973 Arnoldson St - 1 isn't currently offering any rent specials.
Is 6973 Arnoldson St - 1 pet-friendly?
No, 6973 Arnoldson St - 1 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Orlando.
Does 6973 Arnoldson St - 1 offer parking?
No, 6973 Arnoldson St - 1 does not offer parking.
Does 6973 Arnoldson St - 1 have units with washers and dryers?
No, 6973 Arnoldson St - 1 does not offer units with in unit laundry.
Does 6973 Arnoldson St - 1 have a pool?
Yes, 6973 Arnoldson St - 1 has a pool.
Does 6973 Arnoldson St - 1 have accessible units?
No, 6973 Arnoldson St - 1 does not have accessible units.
Does 6973 Arnoldson St - 1 have units with dishwashers?
No, 6973 Arnoldson St - 1 does not have units with dishwashers.
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