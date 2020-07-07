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Hollywood, FL
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3643 Estate Oak Cir
Last updated July 14 2020 at 7:30 AM

3643 Estate Oak Cir

3643 Estate Oak Circle · No Longer Available
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Location

3643 Estate Oak Circle, Hollywood, FL 33312
Oakridge

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3643 Estate Oak Cir have any available units?
3643 Estate Oak Cir doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Hollywood, FL.
How much is rent in Hollywood, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Hollywood Rent Report.
What amenities does 3643 Estate Oak Cir have?
Some of 3643 Estate Oak Cir's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3643 Estate Oak Cir currently offering any rent specials?
3643 Estate Oak Cir is not currently offering any rent specials.
Is 3643 Estate Oak Cir pet-friendly?
No, 3643 Estate Oak Cir is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hollywood.
Does 3643 Estate Oak Cir offer parking?
Yes, 3643 Estate Oak Cir offers parking.
Does 3643 Estate Oak Cir have units with washers and dryers?
Yes, 3643 Estate Oak Cir offers units with in unit laundry.
Does 3643 Estate Oak Cir have a pool?
Yes, 3643 Estate Oak Cir has a pool.
Does 3643 Estate Oak Cir have accessible units?
No, 3643 Estate Oak Cir does not have accessible units.
Does 3643 Estate Oak Cir have units with dishwashers?
Yes, 3643 Estate Oak Cir has units with dishwashers.
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